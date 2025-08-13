Έκκληση αντιδημάρχου Πάτρας: «Θα καούμε - Το μέτωπο έχει αγκαλιάσει την πόλη»

Δραματική προειδοποίηση για τη, εν εξελίξει, φωτιά της Πάτρας, όπου το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγγελής είπε πως η «φωτιά έχει αγκαλιάσει την Πάτρα», προειδοποιώντας πως «θα καούμε» και ότι οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Το κύριο μέτωπο εκτείνεται, όπως ενημερώνει ο ίδιος από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Η δραματική έκκληση αντιδημάρχου Πάτρας

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής στον Ξερόλακκα» αναφέρει.



Καταγγέλλει, δε, πως στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης (13/8) εναέριες ρίψεις πραγματοποιούσαν μόλις ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος, ενώ λίγο μετά τις 12:00, κατόπιν αιτήματος της δημοτικής Αρχής ενισχύθηκαν και επιχειρούν τρία Canadair και ένα ελικόπτερο.

Υπογραμμίζει πως, η ενίσχυση των εναέριων μέσων είναι επιτακτική για την κατάσβεση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που φτάνουν από τα 10 έως και τα 20 μέτρα.

«Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)» σημειώνει για να εξηγήσει πως ήταν πολύ λίγα τα πτητικά μέσα που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή.

«Αυτή η φωτιά έκαψε τον μισό Νομό Αχαΐας και τελικά έσβησε στη θάλασσα» όπως επισημαίνει, ενώ βγάζει κραυγή αγωνίας πως «θα καεί η Πάτρα».

Μέχρι στιγμής, αναφέρει πως έχουν καεί σπίτια σε πολλούς οικισμούς, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το πρώτο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων και το περιβάλλον» τονίζει.

Οι πολίτες που εκκένωσαν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δύο σχολεία, δύο δηματικά διαμερίσματα, τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νερά και φαγητό.

Με πληροφορίες από TheBest