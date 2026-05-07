Έκλεισε η Αλεξάνδρας: Φωτιά σε κάδους και μηνύματα για τα Προσφυγικά

Κλειστή για περίπου μισή ώρα έμεινε η λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα προς Πατησίων, λόγω φωτιάς που έβαλε ομάδα αγνώστων σε κάδους.

Στο σημείο σύμφωνα με το Orange Press Agency βρέθηκαν φέιγ βολάν στα οποία εκφράζουν τη στήριξη τους στον Αριστοτέλης Χαντζή, που βρίσκεται σε απεργία πείνας, με αίτημα να σταματήσει η ανάπλαση των Προσφυγικών και να μην εκδιωχθούν κάτοικοι από τις εστίες τους.

Τη φωτιά έσβησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα αποκαΐδια.