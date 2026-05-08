Έκλεισε η Καραγιώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας: Ταλαιπωρία λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Ταλαιπωρία για τον κόσμο που κινείται πέριξ της πλατείας Συντάγματος το πρωί της Παρασκευής (08/05) καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Στο σημείο που έσπασε έχει ανοίξει μια μικρή τρύπα και συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη.
Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση είναι αυξημένη στους γειτονικούς δρόμους.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
