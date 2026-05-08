Οι συνεργάτες του Νίκου Δένδια λένε ότι το χθεσινό του ταξίδι στην Πορτογαλία ήταν προγραμματισμένο εδώ και μέρες και ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ήταν ούτως ή άλλως να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η δικαιολογία, διότι περί δικαιολογίας πρόκειται, δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας επέλεξε για ακόμη μία φορά να μη βρεθεί σε μία συνεδρίαση κομματικού ενδιαφέροντος. Και το ερώτημα είναι το εξής: τι είχε να φοβηθεί, αν είχε να φοβηθεί κάτι; Διότι με τη λάμψη της απουσίας του έδωσε την ευκαιρία στον Άδωνι Γεωργιάδη και σε άλλους άσπονδους φίλους του να του ρίξουν.

Οι μετοχές του Άδωνι

Δεν πρέπει επίσης να περάσει απαρατήρητη η στρατηγική του Άδωνι Γεωργιάδη. Με μυνήματα ενθάρρυνσης των βουλευτών και των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και με πολύ σαφείς διαχωριστικές γραμμές από υπουργούς και άλλους που δεν πέφτουν στη φωτιά για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, o Άδωνις επιδιώκει να κερδίσει πόντους. Προφανώς και ο ίδιος βλέπει το μέλλον και δεν θέλει απλώς να είναι ένας συμπληρωματικός παίκτης, αλλά ένας βασικός παίκτης που απευθύνεται κυρίως στον κομματικό πατριωτισμό των φίλων και των στελεχών της Ν.Δ. Όσο αυτό το έργο λοιπόν κόβει εισιτήρια, τόσο θα συνεχίσει να το ανεβάζει.

Και οι άλλοι σιωπηλοί

Μία σειρά κορυφαίων στελεχών της Ν.Δ., όπως ο Θεοδωρικάκος, ο Πλεύρης, ο Μαρκόπουλος και ο Kαιρίδης μίλησαν ευρύτερα για τους σιωπηλούς κορυφαίους. Προφανώς δεν ήταν μόνο ο Δένδιας στο στόχαστρο, κάποιοι εννοούσαν και τον Κυριάκο Πιερρακάκη μεταξύ άλλων. Ειδικά η αναφορά του Πλεύρη για κάποιους που βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον πηγαίνει και για τον εσωκομματικό του αντίπαλο στην Α’ Αθηνών.

Η ανταρσία και το ένστικτο αυτοσυντήρησης

Πολλοί εξεπλάγησαν από τους γενικά χαμηλούς τόνους που επικράτησαν στην συνεδρίαση των γαλάζιων βουλευτών, αλλά εγώ σας είχα εγκαίρως προειδοποιήσει. Δεν ήταν μόνο το μασάζ που ήταν σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα, με σκοπό την άμβλυνση των εντάσεων. Και οι ίδιοι οι βουλευτές της Ν.Δ. δεν είναι αυτοκτονικοί, παράπονα και προβληματισμούς έχουν, δεν είναι ότι δεν θέλουν να ξαναβγούν βουλευτές ή να αποκλειστούν από τα ψηφοδέλτια. Συνεπώς έκαναν έξυπνη και στοχευμένη κριτική, με επιχειρήματα ουσίας και χωρίς προσωπικές αναφορές, με σκοπό να πετύχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό τους το αναγνώρισε και ο Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι το επιτελικό κράτος δεν αμφισβητήθηκε επί της ουσίας.

Θέλει Α’ Αθήνας ο Αβραμόπουλος

Στη ΝΔ ετοιμάζονται για τα ψηφοδέλτια και μετά την οριστικοποίηση της επαναδιεκδίκησης του δήμου της Αθήνας από τον Κώστα Μπακογιάννη ξεκαθαρίζει και το ψηφοδέλτιο στην Α’ Αθήνας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θέλει να φύγει από το Νομό Ηλείας και να επιστρέψει στην Α’ Αθήνας όπου είχε ισχυρή βάση στη δεκαετία του 90 που ήταν δήμαρχος αλλά έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά. Με τόσους να στριμώχνονται δεν θα είναι εύκολη η εκλογή του αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος έχει βάση υποστηρικτών την οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει.

Θέλουν media training

Ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό θα σας μεταφέρω από τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έγινε μια συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών και την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των υποψηφίων του κόμματος στα τηλεοπτικά πάνελ και κάποια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για την ανάγκη media training στελεχών που δεν έχουν εμπειρία με τον τηλεοπτικό φακό αλλά κυρίως με την παρουσία σε τηλεοπτικά πάνελ. Εδώ που τα λέμε, τόσο οι εκπομπές του Εrtnews όσο και οι πρωινές εκπομπές των καναλιών εθνικής εμβέλειας αλλά κι αυτές που έχουν εμβέλεια στην Αττική ή στην καλωδιακή μετάδοση αυξάνουν την ανάγκη παρουσίας στην τηλεόραση. Και όσο προκύπτουν άπειροι τηλεοπτικά υποψήφιοι, τόσο πιο δύσκολα μαζεύεται μια γκάφα. Εξ’ ου και η ανάγκη για εκπαίδευση από τους ειδικούς της επικοινωνίας.

706 νέα σχολικά για μαθήτριες και μαθητές με αναπηρία

Την απόκτηση 706 νέων σχολικών λεωφορείων για μαθήτριες και μαθητές με αναπηρία ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα έργο 219 εκ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με σκοπό να εξασφαλίσει σύγχρονες και ασφαλείς μετακινήσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία.

Η Υπουργός τόνισε ότι θα καλύψουν τις ανάγκες περίπου 11.000 μαθητριών και μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο να προχωρήσει η κάλυψη και σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα καινούργια λεωφορεία θα είναι πράσινης τεχνολογίας, φιλικά στο περιβάλλον, ενώ θα αναπτυχθεί και εφαρμογή για την παρακολούθησή τους. Σημαντική πρωτοβουλία, με θετικό αποτύπωμα και στην κοινωνία αλλά και στην Υπουργό.