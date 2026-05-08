Οι δύο νέες δημοσκοπήσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (7/5), της Pulse για τον ΣΚΑΪ και της MRB για το Open, επιβεβαιώνουν και αρηθμιστικά το αποτύπωμα των κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Η απαντήσεις στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου καταδεικνύουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την ουσιαστικά έλλειψη άλλη πρότασης.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μεταξύ του 22,5% και του 24%, πολύ μακριά από τα ποσοστά που έλαβε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες. Ακόμη κι έτσι όμως η απόσταση από τους «αντιπάλους» της και ιδιαίτερα τα κόμμα της κεντροαριστεράς μοιάζει χαώδης. Αρκεί μόνο να δέι κάποιος το 11,3% και 12%, αντίστοιχα, που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, για να αντιληφθεί τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει παρά τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.

Δημοσκοπήσεις Pulse, MRB: Πρόθεση ψήφου

PULSE

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Νίκη: 1,5%

Δημοκράτες: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1%

Νέα Αριστερά: 1%

Άλλο κόμμα απαντάει το 1% των ερωτηθέντων, ενώ το 15% δηλώνει αναποφάσιστο ή δεν απαντάει. Το 2,5% επιλέγει αποχή/λευκό/άκυρο.

MRB

Νέα Δημοκρατία: 22,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Δημοκράτες: 2,5%

ΜέΡΑ25: 2,2%

Νίκη: 1,8%

Νέα Αριστερά: 0,9%

Άλλο κόμμα απαντάει το 7,4% των ερωτηθέντων, ενώ το 17,5% δηλώνει αναποφάσιστο ή δεν απαντάει.

«Με φόρα» ο Αλέξης Τσίπρας

Αυτό το κενό στην κεντροαριστερά, φαίνεται πώς έρχεται για να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρότι το υπό δημιουργία κόμμα του δεν είναι ακόμη μετρήσιμο στην πρόθεση ψήφου, οι αναλυτές θεωρούν πως σε μία τέτοια συνθήκη θα λαμβάνει διψήφιο ποσοστό.

Κάτι τέτοιο άλλωστε δείχνουν οι απαντήσεις στο σχετικό ερώτημα της Pulse όπου το 11,1% δηλώνει πως θα ψήφιζε σίγουρα το κόμμα ενώ το 27,6% βρίσκεται στο «μάλλον». Αυτό το ποσοστό των αναποφάσιστών, στην πραγματικότητα, ανεβάζει κατά πολύ το 11,1% που φαίνεται να αποδίδεται στον πρώην πρωθυπουργό.

11,1% σίγουρα θα το ψηφίσω

12,1% μάλλον θα το ψηφίσω

15,5% μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% σίγουρα δεν θα το ψηφίσω

Αντίθετα πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά για το υπο δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και για ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.