Metallica: Τα κομμάτια που έκαναν πρόβα στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης

Λιγότερες από 48 ώρες απομένουν, πλέον, για το μεγάλο ραντεβού των Metallica με τους οπαδούς τους στο ΟΑΚΑ.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι θρύλοι του heavy metal, βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο προκειμένου να κάνουν την πρώτη τους πρόβα επί ελληνικού εδάφους.

Με δεδομένο πως τα... ντεσιμπέλ ήταν πολλά (υπήρχαν αναφορές πως η μουσική ακουγόταν από το Μαρούσι μέχρι τη Νέα Ιωνία) όσοι βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία μίνι – συναυλία και να αποκαλύψουν σε όλους τους υπόλοιπους αυτό που σε μεγάλο βαθμό θα είναι η setlist το βράδυ του Σαββάτου.

Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

Σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, ακούστηκαν εννέα τραγούδια. Τρία από αυτά προέρχονται από το «Black Album», ένα από το «Ride the Lightning και ένα από το «...and Justice for All».

Ακούστηκαν επίσης τραγούδια από το «Hardwired… to Self-Destruct», το «72 Seasons», το «Load» και το «ReLoad».

Σε αυτά τα τραγούδια θα πρέπει να προστεθούν και κομμάτια από το «Master of Puppets» και το «Black Album» που οι «Τάλικα» παίζουν οπωσδήποτε στις συναυλίες τους. Αν όλα αυτά τα προσθέσουμε τότε έχουμε μία σχεδόν πλήρη εικόνα της setlist του Σαββάτου στην οποία θεωρητικά θα χωρέσουν και 2-3 εκπλήξεις.

Metallica – ΟΑΚΑ Soundcheck

For Whom the Bell Tolls Lux Aeterna Wherever I May Roam Moth Into Flame King Nothing Sad But True The Unforgiven One Fuel

Προσθέστε σε αυτά και τα «σιγουράκια» όπως τα «Creeping Death», «Master of Puppets» και «Enter Sandman» που δεν ακούστηκαν στο soundcheck αλλά θα ακουστούν το Σάββατο οπότε έχουμε 12 γνωστά τραγούδια και μένει να δούμε (και κυρίως να ακούσουμε) τα υπόλοιπα μέχρι να φτάσουμε στον μαγικό αριθμό 15 που – θεωρητικά, πάντα - θα είναι το σύνολο των τραγουδιών.