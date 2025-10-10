Συγκίνησε το δικαστήριο η ιστορία ενός νεαρού Έλληνα άντρα ο οποίος έβαλε στο μπουφάν του 5 κομμάτια τυρί, από super market, προκειμένου να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του.

Το super market ωστόσο όμως τον πήγε σε δίκη, καθώς όπως υποστήριξε η εταιρεία, «ήθελε να τα πουλήσει».

Στο δικαστήριο, όπως υποστήριξε ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας ενώ περίμενε για μία υπόθεσή του, ο νεαρός Έλληνας υποστήριξε πως μένει σε δομή με τον πατέρα του και πληρώνουν 25 ευρώ το μήνα για να έχουν δικαίωμα διαμονής εκεί.

Ο ίδιος δουλεύει στην οικοδομή όποτε υπάρχει μεροκάματο.

Το δικαστήριο, θα μπορούσε να τον απαλλάξει, ωστόσο του δόθηκε αναβολή να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 25 ευρώ, που κόστιζαν τα τυριά.



