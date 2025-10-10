Μενού

Έκλεψε τυρί για να φάει αυτός και ο πατέρας του: Το σούπερ μάρκετ τον πήγε σε δίκη

Ο ίδιος δουλεύει στην οικοδομή όποτε υπάρχει μεροκάματο.

super market.jpg
Στιγμιότυπα από σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συγκίνησε το δικαστήριο η ιστορία ενός νεαρού Έλληνα άντρα ο οποίος έβαλε στο μπουφάν του 5 κομμάτια τυρί, από super market, προκειμένου να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του. 

Το super market ωστόσο όμως τον πήγε σε δίκη, καθώς όπως υποστήριξε η εταιρεία, «ήθελε να τα πουλήσει».

Στο δικαστήριο, όπως υποστήριξε ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας ενώ περίμενε για μία υπόθεσή του, ο νεαρός Έλληνας υποστήριξε πως μένει σε δομή με τον πατέρα του και πληρώνουν 25 ευρώ το μήνα για να έχουν δικαίωμα διαμονής εκεί.

Το δικαστήριο, θα μπορούσε να τον απαλλάξει, ωστόσο του δόθηκε αναβολή να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 25 ευρώ, που κόστιζαν τα τυριά.  


 

