Το ΕΚΠΑ απαγορεύει το κάπνισμα στους χώρους του πανεπιστημίου - Tο σχέδιο που τίθεται σε ισχύ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο στο πλαίσιο της ενίσχυσης προστασίας της δημόσιας υγείας και της ποιότητας της ακαδημαϊκής ζωής, με την έγκριση του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος, με το οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το Σχέδιο υιοθετήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την 9η έκτακτη συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 (5 Δεκεμβρίου 2025), μετά από πρόταση του Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, και του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης, καθηγητή Χρήστου Καραγιάννη.

Στο πλαίσιο του σχεδίου περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την πλήρη εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι στεγάζονται σε εσωτερικό χώρο και χρησιμοποιούνται για εργασία, διδασκαλία, έρευνα και εξυπηρέτηση κοινού.

Το μέτρο της ολικής απαγόρευσης καπνίσματος αφορά όλα τα καπνικά προϊόντα – συμβατικά, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενα – και ισχύει για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και για επισκέπτες.

Το Σχέδιο προβλέπει την ανάρτηση σαφούς απαγορευτικής σήμανσης, την απομάκρυνση σταχτοδοχείων, την υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών και τη διάθεση υλικού ευαισθητοποίησης μέσω του ιστότοπου του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, ορίζονται υπεύθυνοι εφαρμογής ανά κτήριο.

Ωστόσο κάτι που πρόκειται να τονιστεί μέσα από το Σχέδιο είναι η έμφαση στην πρόληψη και την υποστήριξη. Το Σχέδιο συνδυάζει την απαγόρευση με δράσεις ενημέρωσης και παροχής δυνατοτήτων διακοπής του καπνίσματος, ενώ προβλέπεται η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με συμμετοχή μελών ΔΕΠ, η οποία θα συμβάλει στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών και προληπτικών παρεμβάσεων για φοιτητές και εργαζόμενους.

Η επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από την Καθηγήτρια Παρασκευή Κατσαούνου, τον Καθηγητή Χαράλαμπο Βλαχόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Βαρδαβά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε σχετικά: «Η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση ενός ποιοτικού, ασφαλούς και σύγχρονου περιβάλλοντος σπουδών και εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου μας. Με το Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος, το ΕΚΠΑ εφαρμόζει με συνέπεια την κείμενη νομοθεσία, επενδύει στην πρόληψη και την ενημέρωση και ενισχύει μια κουλτούρα σεβασμού και ευθύνης προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας».