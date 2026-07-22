Εκπαιδευτικοί: 5.500 διορισμοί για το σχολικό έτος 2026 με 2027 - Η κατανομή των ειδικοτήτων

Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή που θα δουν εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη.
Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.
Εκπαιδευτικοί: Πόσοι διορίζονται και πού
Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
- Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
- Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
- Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
- Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .
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