Μενού

Εκπαιδευτικοί: 5.500 διορισμοί για το σχολικό έτος 2026 με 2027 - Η κατανομή των ειδικοτήτων

Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή που θα δουν εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Reader symbol
Newsroom
Σχολική αίθουσα εκπαιδευτικοί
Σχολική αίθουσα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή που θα δουν εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 5.487  διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Εκπαιδευτικοί: Πόσοι διορίζονται και πού

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910 
  • Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
  • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
  • Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ