Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως γίνεται γνωστό από τον ΣΚΑΪ, το συμβάν έλαβε χώρα περί τις 02:45, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκάζακια στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.