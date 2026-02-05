Μενού

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συνεγερμός σήμανε στις αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην Καλαμαριά, την οποία ακολούθησε φωτιά.

Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
Συναγερμός σήμανε αυτή την ώρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΑ, ένα άτομο αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατάσβεσης, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

