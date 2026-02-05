Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε αυτή την ώρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΑ, ένα άτομο αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατάσβεσης, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.