Έκρηξη σε εργαστήριο στα Χανιά: Αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία

Συναγερμός σήμανε σήμερα (23/7) στην Πυροσβεστική, μετά από έκρηξη που καταγράφηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στα Λιβάδια Χανίων, στην Κρήτη, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρά τραυματισμένο άτομο.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Ο τραυματίας, φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο, κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης.