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Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) με έναν νεκρό αλλά και τραυματίες.

Πρόκειται για εργοστάσιο παρασκευής και τυποποίησης ξυδιού, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εεθελοντές και 11 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων κατά την κατάσβεση.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Όπως φαίνεται από πλάνα του korinthostv.gr, μετά την έκρηξη έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά καθώς φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.

Δείτε βίντεο του korinthostv.gr