Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) με έναν νεκρό αλλά και τραυματίες.
Πρόκειται για εργοστάσιο παρασκευής και τυποποίησης ξυδιού, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εεθελοντές και 11 οχήματα.
Νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων κατά την κατάσβεση.
Όπως φαίνεται από πλάνα του korinthostv.gr, μετά την έκρηξη έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά καθώς φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.
Δείτε βίντεο του korinthostv.gr
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