Έκρηξη σε καφετέρια στη Λακωνία: Κανένας τραυματίας - Έσκασε φιάλη υγραερίου

Πανικός επικράτησε στη Νεάπολη της Λακωνίας, όταν έκρηξη σημειώθηκε σε κιόσκι καφετέριας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες, έπειτα από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου.

Σύμφωνα με το flynews, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, ενώ λίγα μόλις λεπτά πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, του οποίου οι άνδρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα καταστήματα και οχήματα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την αποκατάσταση της ασφάλειας.