'Εκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι - Στο ίδιο σημείο είχε δολοφονηθεί 37χρονος

Μία έκρηξη, μικρής ισχύος, τάραξε τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Περιστέρι. Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από νυχτερινό κέντρο και η έκρηξη προκάλεσε φθορές σε πόρτα και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο.
Στο ίδιο σημείο πριν από δύο εβδομάδες, στις 20 Οκτωβρίου, είχε πέσει νεκρός από μαχαιριά ένας 37χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια άνηκε σε συμμορία εκβιαστών.
Η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών, ενώ ελέγχεται κατά πόσο συνδέονται οι δύο περιπτώσεις.
