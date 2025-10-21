Ταυτοποιήθηκε ο φονιάς του 37χρονου Βούλγαρου, θέμα χρόνου η σύλληψή του: Σε συμμορία εκβιαστών το θύμα

Θέμα χρόνου είναι η σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο Βούλγαρο έξω από κλαμπ του Μπουρναζίου. Το ελληνικό FBI τον βρήκε μέσα από τις κάμερες και κατάφερε να τον ταυτοποιήσει καθώς είναι και αυτός μέσα στη «νύχτα».

Θύτης και θύμα, φαίνεται πως γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους και είχαν διενέξεις. Μάλιστα υπάρχει η πληροφόρηση πως πριν λίγες ημέρες είχαν νέο επεισόδιο μεταξύ τους και ο δράστης έψαχνε «απάντηση».

Όταν πληροφορήθηκε πως ήταν μέσα στο μπαρ με μία γυναίκα, πήγε και τον βρήκε. Του πρότεινε να πάνε έξω να μιλήσουν και μόλις βγήκαν τον μαχαίρωσε επαγγελματικά στην κοιλιά.

Το θύμα ήταν σεσημασμένος, καθώς έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και για τον νόμο περί όπλων αλλά και ναρλωτικών. Μάλιστα είχε κάνει φυλακή στη Λάρισα. Ανήκε σε συμμορία εκβιαστών στην περιοχή και φαίνεται πως το επεισόδιο ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

