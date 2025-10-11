Μενού

Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού

Έκρηξη σημειώθηκε σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια.

έκρηξη Συγγρού
Έκρηξη στη Συγγρού | Orange Press Agency
Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενοw από γκαζάκια τοποθετήθηκε από αγνώστους λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου στο σημείο. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια στην είσοδο του κτιρίου.

Στην περιοχή βρίσκεται δύναμη της αστυνομίας, μεταξύ αυτών και κλιμάκιο ΤΕΕΜ, που έχει αποκλείσει το σημείο, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κλειστή παραμένει η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της οδού Αλέξανδρου Πάντου έως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.

