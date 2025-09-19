Έκρηξη στην Κοζάνη: Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την προκάλεσε

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα την περιοχή Τσοτύλι της Κοζάνης, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να αλλάξουν κατέυθυνση. Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου.

Φέρεται μάλιστα οι δύο τραυματίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν το επικίνδυνο πυρομαχικό. Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.