Έκρηξη στο Jacky.O: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα», αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης

Για την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Jacky.O, επί της οδού Μιχαλακοπούλου, μίλησε ο ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, αποκαλύπτοντας πως από το βιντεοληπτικό υλικό είδε έναν άνδρα με μάσκα να αφήνει μία χάρτινη σακούλα.

«Με πήραν τηλέφωνο από το διπλανό ξενοδοχείο, το Ιλίσια, και μου είπαν ότι έβαλαν βόμβα στην πόρτα του μαγαζιού. Έρχομαι εδώ 10:05, γιατί μένω και κοντά και βλέπω αστυνομία, ερευνούσαν για βόμβες, πυροσβεστική. Είδα τι έγινε και πήραν τη SD κάρτα και την παρέδωσα στις Αρχές» αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του Jacky.O.

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Μετά έφυγε πεζή. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργήσω κανονικά» είπε ο ιδιοκτήτης του Jacky.O.

Στο «μικροσκόπιο» 4 άτομα για την έκρηξη στη Jacky.O

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η περιοχή των Ιλισίων μετά την ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου.

Λίγο μετά τις 10 και μισή το βράδυ σημειώθηκε η έκρηξη, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο χωρίς να χρειαστεί κάποια κατάσβεση.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής έκαναν επόπτευση της ντισκοτέκ που έγινε η έκρηξη, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή και ευτυχώς δεν περνούσε ούτε κάποιος περαστικός απ' έξω.

Στο σημείο έχει φτάσει και το ΤΕΕΜ κάνοντας έρευνα για υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τέσσερα άτομα πέρασαν μπροστά από τη ντισκοτέκ λίγο πριν από την έκρηξη, πέταξαν κάτι και λίγο μετά ακούστηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος.

Γι' αυτό τον λόγο οι αστυνομικοί ερευνούν και τις κάμερες ασφαλείας από καταστήματα στη γύρω περιοχή, ώστε να δουν ποιος έριξε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ντισκοτέκ στην οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την έκρηξη είναι η ιστορική Jacky.O, στην οποία έχουν γυριστεί αρκετές σκηνές από παλιές γνωστές ταινίες της δεκαετίας του 1980.