Ιλίσια: Έκρηξη σε νυχτερινό μαγαζί στη Μιχαλακοπούλου

Έκρηξη σημειώθηκε στα Ιλίσια, έξω από γνωστή ντισκοτέκ σε μαγαζί στη Μιχαλακοπούλου.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, έγινε πίσω από το Χίλτον. Μάλιστα, προκλήθηκε φωτιά μετά την έκρηξη. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει Πυροσβεστική και η Αστυνομία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το κατάστημα είναι κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.
