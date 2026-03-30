Μενού

Έκρηξη στου Γκύζη: «Η φιάλη άνοιξε τρύπα στην κρεβατοκάμαρα» - Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Reader symbol
Newsroom
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής στου Γκύζη
  • Α-
  • Α+

Στους δρόμους έχει βγει η γειτονιά της οδού Ραγκαβή στου Γκύζη, ύστερα από τη σοβαρή έκρηξη φιάλης αερίου, η οποία εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα και καρφώθηκε σε άλλη πολυκατοικία, αφού προκάλεσε και πυρκαγιά στο διαμέρισμα απ' όπου προήλθε.

Ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη: «Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου, που βλέπει στον ακάλυπτο».

«Και μετά διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή. Έχει ανοίξει τρύπα στον εξωτερικό τοίχο και έχουν πέσει τα τούβλα μέσα».

Στο διαμέρισμά διαμένουν δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι, όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία έχοντας τις αισθήσεις τους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ