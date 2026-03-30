Έκρηξη στου Γκύζη: «Η φιάλη άνοιξε τρύπα στην κρεβατοκάμαρα» - Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Στους δρόμους έχει βγει η γειτονιά της οδού Ραγκαβή στου Γκύζη, ύστερα από τη σοβαρή έκρηξη φιάλης αερίου, η οποία εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα και καρφώθηκε σε άλλη πολυκατοικία, αφού προκάλεσε και πυρκαγιά στο διαμέρισμα απ' όπου προήλθε.

Ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη: «Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου, που βλέπει στον ακάλυπτο».

«Και μετά διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή. Έχει ανοίξει τρύπα στον εξωτερικό τοίχο και έχουν πέσει τα τούβλα μέσα».

Στο διαμέρισμά διαμένουν δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι, όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία έχοντας τις αισθήσεις τους.