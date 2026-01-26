Έκρηξη στους Αγίους Αναργύρους: Διαμέρισμα διαλύθηκε, η αστυνομία ερευνά

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε σε διαμέρισμα ορόφου στην οδό Ηπείρου. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ξήλωσε τα κουφώματα των παραθύρων, ενώ τα τζάμια θρυμματίστηκαν και εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.