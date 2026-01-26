Έκρηξη στους Αγίους Αναργύρους: Διαμέρισμα διαλύθηκε, η αστυνομία ερευνά

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε σε διαμέρισμα ορόφου στην οδό Ηπείρου. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ξήλωσε τα κουφώματα των παραθύρων, ενώ τα τζάμια θρυμματίστηκαν και εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.