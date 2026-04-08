Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Δεν προκύπτει τρομοκρατική οργάνωση», υποστηρίζει συνήγορος υπεράσπισης

Συνεχίζεται σήμερα (8/4) η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους στις 31 Οκτωβρίου του 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου Κυριάκου Ξυμητήρη, καθώς και τον βαρύ τραυματισμό της συντρόφου του, Μαριάννας Μανουρά.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι: η Μαριάννα Μανουρά, δύο άτομα των οποίων η εμπλοκή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, περιορίζεται στη διαχείριση των κλειδιών του διαμερίσματος, καθώς και o Νίκος Ρωμανός και ακόμη ένας κατηγορούμενος, μετά τον εντοπισμό δακτυλικού αποτυπώματος σε μια νάιλον σακούλα.

Οι πέντε κατηγορούμενοι κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Δικηγόρος Μαριάνς Μανουρά για έκρηξη Αμπελοκήπων: «Δεν έχει προκύψει τρομοκρατική οργάνωση ούτε πρόθεση»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Μαριάννας Μανουρά, Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στο Orange Press Agency, προέβη σε μια αποτίμηση της μέχρι τώρα διαδικασίας, αμφισβητώντας το σύνολο του κατηγορητηρίου.

«Η δίκη των Αμπελοκήπων έχει συμπληρώσει πέντε δικασίμους και μετά από την εξάντληση όλου του αποδεικτικού υλικού δεν έχει προκύψει ούτε η ύπαρξη τρομοκρατικής οργάνωσης, ούτε η ύπαρξη τρομοκρατικών προθέσεων στις πράξεις οι οποίες δικάζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης.

Σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι «δεν έχει προκύψει καν ότι η έκρηξη, που είναι ολοφάνερο ότι έχει γίνει κατά λάθος και όχι επίτηδες, αποτελεί αποτέλεσμα λειτουργίας κατασκευασμένου εκρηκτικού μηχανισμού και όχι αποτέλεσμα αστοχίας υλικού».

«Απ' όλους τους μάρτυρες έχει προκύψει ότι η Μαριάννα και ο Κυριάκος ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είχαν την πρόθεση να θέσουν σε διακινδύνευση ανθρώπινες ζωές και περιουσίες φτωχών ανθρώπων σε εκείνη την πολυκατοικία.

Η δίκη συνεχίζεται με ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων υπεράσπισης και θα συνεχιστεί τη βδομάδα μετά το Πάσχα, από την Τετάρτη και μετά με απολογίες. Πιστεύουμε ότι εκτός από την κατηγορία της κατοχής εκρηκτικών υλών, που και αυτή είναι διερευνόμενη σε ποιο βαθμό βαρύνει τη Μαριάννα Μανουρά, καμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν έχει αποδειχθεί και αγωνιζόμαστε για την απαλλαγή της».