Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις - Παράπονα από ιδιοκτήτες

Συμπληρωματικές καταθέσεις στην ανακρίτρια έδωσαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, από την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 36χρονος άνδρας.

Σήμερα, μάλιστα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκε το ακριβές ποσό των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, με αρκετούς απ' αυτούς να εκφράζουν παράπονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ιδιοκτήτες που δεν έμεναν στο κτίριο, αλλά ενοικίαζαν διαμέρισμα και επαγγελματίες «βλέπουν» κενά στο ακριβές ποσό, το οποίο δικαιούνται από την Κοινή Υπουρική Απόφαση.

Ο Γιάννης Τερζής, στρατιωτικός γιατρός και ενοικιαστής δήλωσε: «Έχουμε σοβαρά θέματα με τις αποζημιώσεις, κυρίως των επαγγελματικών χώρων. Ό,τι μας είχαν τάξει, τίποτα δεν έχει γίνει και τίποτα δεν θα γίνει. Από την έκρηξη μένουμε σε ξενοδοχείο χωρίς επαγγελματικό χώρο».

Όσον αφορά τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για τη μίσθωση κατοικίας, προβλέπεται εφάπαξ βοήθημα 5.000 ευρώ για ένα άτομο, συν 1.000 ευρώ ανά άτομο σε περίπτωση οικογένειας.

Αντίστοιχα, για την αντικατάσταση οικοσκευής, προβλέπεται 6.000 ευρώ για βαριές βλάβες και 4.000 ευρώ για μεσαίες βλάβες, ενώ για τη μεταφορά της οικοσκευής, ο κράτος καλύπτει το 80% της δαπάνης, αρκεί να μην ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ.