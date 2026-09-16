Μενού

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα: Τα σημεία που θα επηρεαστούν

Αναλυτικά τα σημεία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων στην μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Reader symbol
Newsroom
Η πορεία για τον Παύλο Φύσσα
Η πορεία για τον Παύλο Φύσσα | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από τη Τροχαία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 14.00 το μεσημέρι και σταδιακά και αναλόγως με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, επηρεάζοντας δρόμους και λεωφόρους της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

  • Λεωφόρος Σαλαμίνος, από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
  • Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
  • Παύλου Φύσσα, από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη Λεωφόρο Σαλαμίνος.
  • Τζαβέλλα, μεταξύ της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
  • Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
  • Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ