Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από τη Τροχαία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.
Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 14.00 το μεσημέρι και σταδιακά και αναλόγως με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, επηρεάζοντας δρόμους και λεωφόρους της ευρύτερης περιοχής.
Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Λεωφόρος Σαλαμίνος, από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
- Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
- Παύλου Φύσσα, από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη Λεωφόρο Σαλαμίνος.
- Τζαβέλλα, μεταξύ της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
- Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
- Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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