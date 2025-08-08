Έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές: Σε ύφεση οι περισσότερες - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της Κερατέας

Με πάνω από 130 φωτιές να μαίνονται σήμερα ανά την ελληνική επικράτεια, η πυροσβεστική προέβη σε έκτακτη ενημέρωση, για να ξεκαθαρίσει η εικόνα που έχουμε από τα μέτωπα.

Συγκεκριμένα το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει πως η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη, ενώ στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση, ενώ στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Σε ύφεση οι φωτιές - Η προσοχή στραμμένη στην Κερατέα

Η εικόνα δυστυχώς δεν είναι ίδια για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, με την οποία δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής..

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, πέντε ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.