Αναστάτωση στο Μετρό: Εκτός λειτουργίας σταθμοί στη Γραμμή 3 – Πως διεξάγεται η κυκλοφορία

Σοβαρή αναστάτωση προκαλείται σήμερα στο δίκτυο του μετρό, καθώς οι σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή παραμένουν εκτός λειτουργίας

μετρό
Σταθμός Μετρό Ακρόπολη | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σήμερα το απόγευμα (3/12), από τα μεγάφωνα του μετρό ανακοινώθηκε ότι αρκετοί σταθμοί της Γραμμής 3 παραμένουν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

H κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο-Εθνική 'Αμυνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.

 

