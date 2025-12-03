Αναστάτωση στο Μετρό: Εκτός λειτουργίας σταθμοί στη Γραμμή 3 – Πως διεξάγεται η κυκλοφορία

Σήμερα το απόγευμα (3/12), από τα μεγάφωνα του μετρό ανακοινώθηκε ότι αρκετοί σταθμοί της Γραμμής 3 παραμένουν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.
H κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο-Εθνική 'Αμυνα.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.
