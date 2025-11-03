Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πού θα σημειωθούν αύριο ισχυρές καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, αύριο το μεσημέρι (4/11).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις εξής περιοχές:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Οι βροχές θα διαρκέσουν ως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.