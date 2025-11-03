Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πού θα σημειωθούν αύριο ισχυρές καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, αύριο το μεσημέρι (4/11).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις εξής περιοχές:
- Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
- Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
- Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.
- Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.
Οι βροχές θα διαρκέσουν ως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.
