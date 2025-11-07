Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:
1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.
3. Τη Δευτέρα (10-11-25)
- μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
- μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
- από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
