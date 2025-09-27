Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσει η κακοκαιρία από το βράδυ Σαββάτου

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προβλέπονται τα εξής:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Μαρουσάκης: «Ακραία επικίνδυνος καιρός»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για «ακραία επικίνδυνο καιρό».

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του OPEN «από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου.

Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».