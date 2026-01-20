Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές «στο κόκκινο»

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε σήμερα (20/1) η ΕΜΥ και κάνει λόγο για κακοκαιρία που θα χτυπήσει τη χώρα αύριο Τετάρτη 21/01 μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας και το Αιγαίο, ενώ τοπικά έντονες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ισχυρή κακοκαιρία από τις επόμενες ώρες»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε επίσης νωρίτερα σήμερα για την κακοκαιρία που είναι στα «σκαριά».

Σε ανάρτηση του στο Facebook έκανε λόγο για πολύ θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις σε περιοχές.

«Ισχυρή κακοκαιρία από τις επόμενες ώρες και από τα νότια προς τα βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχές - καταιγίδες αλλά και τις πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και πολύ χαμηλά έστω και πρόσκαιρα. Στην Αττική αύριο κοντά στο μεσημέρι θα βρέξει πολύ.

Στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ σήμερα πυκνό χιόνι πρόσκαιρα και πολύ χαμηλά.», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

