Εκτέλεση Γιώργου Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν νέα δολοφονία - Στον εισαγγελέα συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών

Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στους δράστες της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, οι τρεις συλληφθέντες και άλλο ένα άτομο, που είναι ήδη έγκλειστο στις φυλακές, σχεδίαζαν τη δολοφονία άλλους ενός ατόμου.
Όπως αναφέρει το Mega, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τρεις δράστες της δολοφονίας, που έγινε μέρα μεσημέρι έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.
Όπως προκύπτει από την ενημέρωση, οι 3 και ο έγκλειστος, σχεδίαζαν να σκοτώσουν άλλο ένα μέλος της Greek Mafia.
Σχεδίαζαν και άλλη δολοφονία
Επίσης, γίνεται γνωστό πως ένας από τους συλληφθέντες είχε στενή σχέση με άνδρα οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ στην Αράχωβα τον Νοέμβριο του 2025.
Ο δε έγκλειστος έχει φυλακιστεί για υπόθεση απαγωγής ανηλίκου.
Σημειώνεται πως τα άτομα που κρατούνται κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία το 2024. Η επίθεση ερμηνεύεται ως μήνυμα στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ή και ενέργεια εκφοβισμού.
Επίσης, φαίνεται ότι είχαν βάλει GPS και κάμερα στο όχημα δικηγόρου συντρόφου μέλους της Greek Mafia, με στόχο να ελέγχουν τις κινήσεις εκείνου. Αυτός θεωρείται και ο επόμενος στόχος τους, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο του Orange Press Agency, και αναμένεται δίωξή τους.
- Η γκάφα με το κακούργημα, η αποφόρτιση των 45 γαλάζιων και η πόρτα του ΠΑΣΟΚ στην Τζάκρη
- Μπέος: «Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και σβήστα» – Χυδαία επίθεση για το μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα
- Το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Πλήθος κόσμου στον Χώνο – «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας, φορέστε λευκά»
- «Εδώ τα κάνουμε όλα μαζί»: Τα πιο εξωφρενικά πράγματα που έχουμε ακούσει ψάχνοντας να βρούμε σπίτι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.