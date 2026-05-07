Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές αναφορικά με την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν χτες, Τετάρτη (06/05) από αστυνομικούς του YΔEZI/ΔAOE, αναφέρει σε ενημέρωσή του ο ΣΚΑΪ.

Οι συλληφθέντες, εκτός από την εκτέλεση του Μοσχούρη κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Ο Γιώργος Μοσχούρης, ήταν από τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia και είχε το παρατσούκλι «Θαμνάκιας».

Δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι, στις 24 Απριλίου του 2025, μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι.

Οι εκτελεστές, φαίνεται πως είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν δεκάδες κάλυκες, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε καμένο όχημα στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μουσχούρης

Ο Γιώργος Μοσχούρης ήταν γνωστός στις Αρχές. Τον Μάρτιο του 2025, το όνομά του συμπεριελήφθη σε δικογραφία του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος εγκληματικής οργάνωσης ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Είχε τη φήμη ότι κυκλοφορούσε πάντα με προσωπική φρουρά, ωστόσο την ώρα της δολοφονίας του ήταν μόνος του. Το 2020 είχε γίνει και άλλη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, στο πάρκινγκ αρτοποιείου στη Βάρη. Είχε δεχθεί δύο σφαίρες στην κοιλιά, αλλά είχε επιβιώσει.

Το καλοκαίρι του 2024, σε άλλη δικογραφία για υπόθεση εκβιασμών, ο Μοσχούρης εμφανιζόταν ως αρχηγός ομάδας «νονών της νύχτας». Η δικογραφία αφορούσε χούλιγκαν που πουλούσαν προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά.

Το παρατσούκλι «Θαμνάκιας» φέρεται ότι του αποδόθηκε από τους ανθρώπους του υποκόσμου, διότι σύμφωνα με φήμες, όταν εκτελούσε συμβόλαια θανάτου, κρυβόταν πίσω από θάμνους.