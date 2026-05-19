Εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Αττική: Τι λέει ο διαχειριστής και η Πολιτική Προστασία

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), με αφορμή την έντονη οσμή που καταγράφεται.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon.

Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

«Μυρίζει έντονα, μια γυναίκα ζαλίστηκε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί»

Το φαινόμενο που δεν έχει ακόμα σαφή εξήγηση, είναι αισθητό και στον Άλιμο, όπου από το πρωί έχουν «σπάσει» τα τηλέφωνα στον Δήμο από ανήσυχους πολίτες.

Κάτοικος της περιοχής εξηγήσει στο Orange Press Agency ότι η μυρωδιά έγινε πιο έντονη κατά τις 12 και πως κατά διαστήματα υποχωρεί και επανέρχεται και πως «μύριζε έντονα».

Μια γυναίκα που διαμένει στην πολυκατοικία του, είπε ότι «κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται», ενώ μια άλλη ένοικος εμφάνισε ζαλάδες. «Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί, δεν ξέρω», προσέθεσε, αναζητώντας απαντήσεις.

«Υπάρχει έντονη ανησυχία»

«Υπάρχει έντονη ανησυχία, αναμένουμε επίσημη ενημέρωση για το είδος του κινδύνου», σημειώνει από την πλευρά του στο Orange Press Agency ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

«Από το πρωί υπάρχουν αναφορές από πολλά σημεία της πόλης ότι υπάρχει αυτή η έντονη οσμή φυσικού αερίου. Αυτό υπάρχει και σε άλλες όμορες περιοχές, έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με τους όμορους δήμους, το Παλαιό Φάληρο, την Καλλιθέα, τη Νέα Σμύρνη, τον Άγιο Δημήτριο, τη Γλυφάδα, είναι έντονο αυτό.

Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση και τυχόν οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για την περίπτωση που μπορούμε να λάβουμε κάποιο μέτρο για την προστασία των πολιτών», τόνισε αρχικά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «το σημαντικότερο είναι να ενημερωθούμε κατά πόσον αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσον πρέπει και ο κάθε πολίτης να πάρει κάποιο ατομικό μέσο προστασίας στην κατοικία του.

Από νωρίς το πρωί το δημαρχείο Αλίμου και τα δημαρχεία όμορων περιοχών των νοτίων δέχονται καταιγισμό κλήσεων από πολίτες που ζητούν εξήγηση για το φαινόμενο.

«Πολύς κόσμος έχει επικοινωνήσει από το πρωί με το δημαρχείο. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Εξηγούμε ότι δεν πρέπει να προκαλείται πανικός και στην περίπτωση που χρειαστεί να λάβουμε κάποιο μέτρο πολιτικής προστασίας, όπως το να κλείσουμε κάποια υπηρεσία ή να δώσουμε κάποια άλλη οδηγία, θα το κάνουμε αμέσως.

Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το είδος του κινδύνου που υπάρχει, για το είδος της κατάστασης που υπάρχει και πιθανόν οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας» υπογραμμίζει κλείνοντας ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Το χρονικό της οσμής αερίου στα νότια προάστια

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) προκλήθηκε αναστάτωση σε δήμους της Αττικής, λόγω της έντονης οσμής που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου.

Άπαντες οι δήμαρχοι έσπευσαν να ενημερώσουν και να ενημερωθούν και έλαβαν από τους αρμόδιους φορείς τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει προκύψει διαρροή φυσικού αερίου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.