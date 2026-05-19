Επί ποδός το Λιμενικό για την οσμή αερίου στην Αττική: Ελέγχονται θαλάσσιες περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων και ενεργειακές εγκαταστάσεις ελέγχει το Λιμενικό με αφορμή την οσμή αερίου στην Αττική.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

