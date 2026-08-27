Εκτός λειτουργίας η τηλεματική για τα λεωφορεία: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου η τηλεματική του ΟΑΣΑ λόγω βλάβης, δημιουργώντας πρόβλημα για τους επιβάτες που θέλουν να συντονίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι επιβάτες δεν μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια των λεωφορείων μέσω της εφαρμογής OASA Telematics και της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, ενώ δεν παρέχεται ούτε η δυνατότητα πληροφόρησης για τον χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου μέσω των «έξυπνων στάσεων».

Η βλάβη συμβαίνει σε μία περίοδο που βρίσκονται σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια, με τα λεωφορεία να εκτελούν αραιότερα δρομολόγια, σύμφωνα με το Athens Transport.

Εκτός η τηλεματική - Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΑΣΑ, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, εργάζεται για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Λίγο μετά τις 11:00, ο ΟΑΣΑ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».