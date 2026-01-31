Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι έξυπνες κάμερες λιγες μέρες μετά την λειτουργία τους - Ο λόγος

Προσωρινή διακοπή λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξης κανονικής λειτουργίας τους ανακοινώθηκε για τις οκτώ έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής για να καταγράφουν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ από οδηγούς.

Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης τέθηκαν πλήρως σε λειτουργία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο η διαδικασία επιβολής προστίμων δεν είναι αυτοματοποιημένη και απαιτεί την ανθρώπινη επιβεβαίωση κάθε καταγεγραμμένης παράβασης πριν σταλθεί.

O μεγάλος αριθμός παραβάσεων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση δεν επιτρέπουν την έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων και ενώ το υλικό μεταδίδεται κανονικά στο κεντρικό σύστημα της Τροχαίας, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Ωστόσο τα προβλήματα είχαν ήδη αποκαλυφθεί από τη δοκιμαστική λειτουργία των καμερών, όπου είχαν καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις, αναδεικνύοντας τις αυξημένες ανάγκες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικές υποδομές.

Πως λειτουργούν οι κάμερες

Οι συγκεκριμένες συσκευές, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζουν παραβάσεις όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Η αποστολή των κλήσεων γίνεται είτε μέσω γραπτών μηνυμάτων είτε με έντυπη ειδοποίηση για όσους οδηγούς δεν έχουν δηλώσει αριθμό κινητού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ακόμη αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Αιτία είναι η μη αυτοματοποιημένη διασύνδεση του συστήματος με το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον του gov.gr, γεγονός που δεν επιτρέπει την αυτόματη βεβαίωση και αποστολή προστίμων με ψηφιακές ειδοποιήσεις.

Έτσι, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των προστίμων από τις έξυπνες κάμερες καθώς δεν μπορούν ακόμα να καλυφθούν οι απαιτήσεις για ανθρώπινη επαλήθευση.