Εκτροπή νταλίκας στο Πέραμα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο πριν την είσοδο της Cosco

Στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Σχιστού.

Κίνηση στους δρόμους της Αττικής
Στιγμιότυπο από μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη | Intime
Κυκλοφοριακά προβλήματα έχει προκαλέσει τροχαίο με νταλίκα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8), στο Πέραμα, πριν την είσοδο της Cosco, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Σχιστού.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας που έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς τις Π. Νικολαΐδη και Τριπόλεως, προκειμένου να μείνει άδειος ο δρόμος προς την Cosco, για να πάει γερανός για τη μεταφορά της νταλίκας.

Κίνηση | Google maps

Τροχονόμοι έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Περιφερειακού της Δραπετσώνας για τη ρύθμιση της κίνησης.
 

