Έλα HORECA: Συνάντησε 500 Premium Brands και γνώρισες όλες τις τάσεις

Γιατί κάθε χρόνο χιλιάδες δραστήριοι επαγγελματίες του Τουρισμού και της Μαζικής Εστίασης εμπιστεύονται στην HORECA; Γιατί στα 4 Halls της έκθεσης μπορούν να δουν από κοντά ότι πιο σύγχρονο υπάρχει για την αναβάθμιση της επιχείρησής τους, να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών για custom made λύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, να εμπνευστούν μέσα από τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις για το πως θα προβάλλουν με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο την επιχείρησή τους.

Και φέτος λοιπόν, ιδιοκτήτες και στελέχη από εστιατόρια, μοντέρνα μεζεδοπωλεία, γαστροταβέρνες, καφετέριες, bars, beach bars, all-day, ξενοδοχεία, rentals, yachts, καταστήματα λιανικής, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία θα συναντήσουν 500 premium brands, σε μία μόνο επίσκεψη, με:

• Specialty καφέδες καθώς και όλες τις νέες τάσεις σε ροφήματα - ποτά – αναψυκτικά αλλά και προτάσεις σε συνοδευτικά.

• Nέους γευστικούς συνδυασμούς, ποιοτικές πρώτες ύλες και διαφοροποιημένες προτάσεις για ιδιαίτερα menu. Μία μεγάλη ποικιλία τροφίμων & προϊόντων για κάθε εστιατορική κουζίνα, μαζί με τις high end παγκόσμιες γαστρονομικές τάσεις.

• Μoντέρνας αισθητικής εξοπλισμό και επίπλωση για το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το café ή το bar. Προτάσεις και λύσεις για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

• Προϊόντα διακόσμησης, λευκά είδη, amenities, συστήματα ασφαλείας, προτάσεις fitness & wellness.

• Μεγάλη γκάμα μηχανημάτων, εργαλεία επαγγελματικής κουζίνας, επιτραπέζιο εξοπλισμός από καταξιωμένους οίκους, ηλεκτρικές συσκευές, σκεύη bar – buffet.

• Oλοκληρωμένες λύσεις μηχανοργάνωσης και σύγχρονες προτάσεις διαχείρισης δεδομένων. Εφαρμογές για online οrdering, table booking & self service apps.

• Νέα υλικά αναλώσιμης συσκευασίας για delivery & take away.

• Smart τεχνολογίες, digital εφαρμογές και λύσεις για την προβολή ή/και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μίας επιχείρησής του κλάδου.

Ανακαλύψτε εδώ όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν σαν εκθέτες στην HORECA 2025

ΗORECA Events: Έμπνευση. Τάσεις. Νetwoking.

Συζητήσεις με έμπειρα στελέχη της αγοράς, live cooking shows με βραβευμένους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρωταθλήματα καφέ. Τα events της HORECA θα υποδεχτούν εκατοντάδες εκπροσώπους του Tουρισμού και της Μαζικής Εστίασης. Ανακαλύψτε τα!

Στο Business Lab stage του Hall 3, marketeers, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στελέχη της αγοράς θα μιλήσουν για ό,τι απασχολεί έναν σύγχρονο επιχειρηματία του κλάδου:

-Ηο.Re.Ca Trends: AI, locality, αυθεντικότητα, ευεξία.

-Διαχείριση προσωπικού, χρηματοδοτικά προγράμματα, βιώσιμες πρακτικές.

-Εργαλεία loyalty, προσωποποίηση υπηρεσιών, revenue management με real time data.

-Digital transformation σε εστιατόρια και cafes. Online κρατήσεις, QR menus και digital payments.

-Διαχείριση κρτικών σε Tripadvisor, Goggle, SoMe. Omnichannel marketing & Tik Tok, influencers, tips για viral content.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://horecaexpo.gr/event/horeca-business-lab/



Στο Gastronomy Lab stage του Hall 4, κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι chefs, ανάμεσά τους οι: Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος, Θάνος Φέσκος, Δημήτρης Κατριβέσης, Γιάννης Μπαξεβάνης, Δημήτρης Χρονόπουλος, Αθηναγόρας Κωστάκος, Denis Courtiade, Martin Millouet και πολλοί άλλοι, θα παρουσιάσουν cooking shows γύρω από διάφορες γαστρονομικές θεματικές:

Σύγχρονη θαλασσινή κουζίνα.

Δημιουργώντας hig end ελληνικά vegetarian amuse Buche.

Μοντέρνα εστιατορικά γλυκά.

Ζero waste cooking & sustainability.

Βιολογική ωρίμανση κρεάτων & αλιευμάτων.

Γαστροταβέρνα: Αναβιώνονται την ελληνική παράδοση με ελληνική ματιά.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://horecaexpo.gr/event/gastronomy-lab/#1737379699241-bbab91b5-0cab

Στα plus, το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποκλειστικά στην έκθεση HORECA, ο κορυφαίος chef και διευθυντής της DUCASSE Conseil, Jerome Lacressonniere, σε συνεργασία με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Ερευνών Γαλλίας, Alain Maillet, θα παρουσιάσουν στο Gastronomy Lab γεύματα αστροναυτών εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική κουζίνα, στο πλαίσιο του live cooking show με τίτλο «Γαστρονομία και διάστημα: Τρώγοντας σε μηδέν βαρύτητα.»

To coffee industry και όχι μόνο θα δώσει το παρόν στο stage των Coffee Champioships 2025, στο Hall 1, για να παρακολουθήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup & Coffee in Good Spirits 2025 από τον SCA Greece. Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί στο ίδιο stage έρευνα για τον ρόλο της γυναίκας στην καφεστίαση, από τον IWCA Greece. Τα happenings με πρωταγωνιστή τον καφέ δεν τελειώνουν εδώ αφού θα πραγματοποιηθεί και ένας μοναδικός διαγωνισμός Latte Art Throwdown, όπου baristas και όχι μόνο, οι οποίοι θα επισκεφτούν την έκθεση, θα λάβουν μέρος σε έναν φιλικό διαγωνισμό δεξιοτεχνίας, που έχει ως θέμα την τέχνη του Latte Art και θα συναρπάσει κοινό και κριτές!

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://horecaexpo.gr/event/coffee-championships/

Σας περιμένουμε όλους στην HORECA 2025, να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε, να ζήσουμε τον μοναδικό παλμό της κορυφαίας έκθεσης για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Θα τα πούμε HORECA!

Save The Date

Βγάλε εδώ το εισιτήριό σου. Είσοδος αποκλειστικά για επαγγελματίες

Ημέρες & ώρες λειτουργίας:

• Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου: 10:00-19:00

• Σάββατο 8 Φεβρουαρίου: 10:00-19:00

• Κυριακή 9 Φεβρουαρίου: 10:00-19:00

• Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου: 10:00-18:30

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.horecaexpo.gr



Facebook: HORECA -Greece

Instagram: horecaexpo

Linkedin: HORECA Greece

Youtube: HORECA – Greece