Ελαφόνησος: Πλοιοκτήτης ήταν ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο πλοίο

Νέα στοιχεία προέκυψαν για το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, με τον άνδρα που καταγράφηκε να επιβιβάζεται κολυμπώντας στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο να είναι, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ένας εκ των πλοιοκτητών του.

Το στοιχείο αυτό προέκυψε από την έρευνα που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο το πλοίο εμφανίζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς με ανοιχτό τον καταπέλτη, ενώ ο άνδρας προσεγγίζει το σκάφος από τη θάλασσα και επιβιβάζεται σε αυτό.

Σύμφωνα με τη συνολική ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών, αμέσως μετά την καταγγελία και την παραλαβή του σχετικού βίντεο, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε προσωρινά αποκατασταθεί από το πλήρωμα. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Αρχικά επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στο πλοίο, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή έχει κινήσει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, ενέργεια που, σύμφωνα με το Λιμενικό, παραβιάζει τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ώρα, με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το περιστατικό.