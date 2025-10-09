ΕΛΑΣ: Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο της λεωφόρου Πάρνηθος

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε πολίτες που ενδέχεται να έχουν δει ή γνωρίζουν κάτι για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Πάρνηθος, να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 210 2854400 και 210 2854402.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:30, στο ύψος του αριθμού 387 της λεωφόρου, στο ρεύμα προς Πάρνηθα, στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη στο οδόστρωμα. Από την ανατροπή, η οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 22:40, η Τροχαία έσπευσε στο σημείο, αποκλείοντας προσωρινά την κυκλοφορία για τη διενέργεια αυτοψίας.
Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να συμβάλουν με τις καταθέσεις τους, ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.
