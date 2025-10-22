ΕΛΑΣ το μεγαλείο σου: «Πάρε λεωφορείο, άντε να φεύγετε» είπαν σε γυναίκα που ζήτησε προστασία

Μπορεί η περίπτωση της αποφευκτέας γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα να έκανε θόρυβο στην ελληνική επικαιρότητα, αλλά για κάποιους, ας πούμε για τα παιδιά της ΕΛΑΣ στο ΑΤ Αλίμου, μάλλον ήταν ακόμα ένα υποψήφιο θύμα που θα προσπερνούσαν στον δρόμο.

Νέα καταγγελία από γυναίκα, για περιστατικό που βίωσε στο συγκεκριμένο «κτίριο», έρχεται να γράψει ακόμα ένα γκρίζο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση που διαφυλάσσει η ΕΛΑΣ, όταν καλείται να επιτελέσει τον ρόλο της, και να προστατεύσει τους ευάλωτους.

Η συγκεκριμένη καταγγέλλουσα, αναφέρει ο ANT1, είχε τον Μάιο του 2025, προσέλθει στο ΑΤ, στο αντίστοιχο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, λόγω καταστάσεων που βίωνε στο σπίτι.

ΕΛΑΣ - Εκδοτήριο εισιτηρίων;

Ειδικότερα, η γυναίκα είχε αναφέρει στους αστυνομικούς του τμήματος πως υφίστατο σκληρή κακοποίηση από τον σύντροφό της. Μέρες μετά την καταγγελία, και με τη συμπεριφορά του εν λόγω να γίνεται όλο και πιο ανησυχητική, η γυναίκα επανήλθε στο τμήμα, θέλοντας να πάρει panic button.

Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας, που της έδωσε το μηχάνημα, ζήτησε επίσης να συνοδευτεί με περιπολικό στο σπίτι της, φοβούμενη για τη ζωή της. Δίπλα της μία άλλη αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, είπε στη γυναίκα «Δεν γίνεται αυτό που ζητάτε, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο».

Ή, κατά τα λεγόμενα της ίδιας: «Ο σύντροφός μου με χτύπησε και πέρασα από ιατροδικαστή, βγήκε η εξέταση. Είχα πάει στο ενδοοικογενειακής να υποβάλλω μήνυση, όμως μετά από δύο ημέρες, επειδή είχα οχλήσεις ξανά από τον πρώην μου, μετέβηκα στο τμήμα του Αλίμου.

Ζήτησα να μου βάλλουν το κουμπί πανικού, αλλά και τη φύλαξη που σου δίνουν, τυπική του περιπολικού. Εγώ φοβόμουν να γυρίσω πίσω μόνη μου.

Λέω "μπορείτε να με πάτε σπίτι γιατί φοβάμαι;" και ξαφνικά πίσω μου ήταν μία κυρία και μου λέει "να πας με λεωφορείο". Την κοιτάζω, λέω με συγχωρείτε, λέω στον αστυνόμο, ποια είναι η κυρία; "Είναι αστυνομικός", μου λέει.

Φυσικά γνώριζε γιατί είχα πάει. Αναγκάστηκα να πάω στο γραφείο της ΓΑΔΑ να ζητήσω βοήθεια. ήταν ένα άτομο στο τμήμα που φώναζε να πάω με το λεωφορείο. Και έκανε νοήματα στον αστυνομικό "έλα τώρα τι κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτές, έλα να φεύγουν"».