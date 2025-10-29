ΕΛ.ΑΣ: Νέο διευρυμένο ωράριο στα Γραφεία Ταυτοτήτων – Τέλος στις μεγάλες αναμονές

Σε νέα φάση περνά η διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας, καθώς από την Τετάρτη (29/10), διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία Ταυτοτήτων που στεγάζονται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στη σημαντική αναβάθμιση που είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2024, όταν το ωράριο είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με τη νέα διεύρυνση, αυξάνεται η διαθεσιμότητα ραντεβού και οι ώρες εξυπηρέτησης, γεγονός που μειώνει τους χρόνους αναμονής και διευκολύνει την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, επιλέγοντας εύκολα την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Οι Υπηρεσίες που εντάσσονται στη διεύρυνση

Στην Αττική: Συντάγματος, Κυψέλης, Ακροπόλεως, Ομόνοιας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης, Δάφνης–Υμηττού, Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Πεύκης–Λυκόβρυσης, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Δημοτικού Θεάτρου, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Αχαρνών, Μαραθώνα, Ραφήνας–Πικερμίου και Παιανίας.

Στη Θεσσαλονίκη: Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Στην υπόλοιπη επικράτεια: Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου (Ηράκλειο), Αβδήρων (Ξάνθη), Νέστου και Παγγαίου (Καβάλα), Σαπών (Ροδόπη), Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Ημαθία) και Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Κυκλάδες).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης δελτίου ταυτότητας είναι διαθέσιμες στον Οδηγό του Πολίτη στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας:astynomia.gr.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο και προσβάσιμο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα.