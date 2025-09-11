ΕΛΑΣ: Τι αποκαλύπτεται για τη «μαύρη τρύπα» των 750.000 ευρώ - Δεν γνώριζαν, λένε οι αστυνομικοί

Ελεύθερη χωρίς όρους αφέθηκε μια αστυνομικός που κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου, τον Οκτώβριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, η «μαύρη τρύπα» φαίνεται να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ και συνδέεται με χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού, λόγω μετακινήσεων ή αποσπάσεων κ.ά. Ο υπαστυνόμος, όπως επισημαίνει και το Action24 φέρεται να τα διοχέτευε είτε σε επενδύσεις, είτε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια.

Εκτός από την αστυνομικό που αφέθηκε ελεύθερη, αναμένεται να στραφούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης άλλοι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζαν ότι τα χρήματα που έδιναν δεν πήγαιναν για τους τομείς που προορίζονταν, δηλαδή για υπηρεσιακές δαπάνες,

