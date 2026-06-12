H Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), στράφηκε ενάντια στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς σε επίσημη ανακοίνωση ανέφερε μεταξύ άλλων, με φόντο τις πρόσφατες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι η «ταλαιπωρία των επιβατών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η διοίκηση είχε εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις υποχρεώσεις της».

Μάλιστα κάνει λόγο, για σειρά λαθών και παραλείψεων. Η Ένωση αναφέρει πως ο συνδυασμός της προδιαγεγραμμένης καθήλωσης του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί η ΥΠΑ για τον από αέρα έλεγχο ραδιοβοηθημάτων, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και η καθυστερημένη αντίδραση στην εύρεση λύσης για τον έλεγχο των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης (ILS) που είναι εγκατεστημένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), οδήγησαν στην πραγματοποίηση του απαιτούμενου, περιοδικού ελέγχου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και σε συνθήκες υψηλής κυκλοφορίας.

«Το αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη υπερβολικών καθυστερήσεων που είχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών και οδήγησαν στην ταλαιπωρία των επιβατών».

Επισημαίνει πως οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Προσέγγισης Αθηνών και του Πύργου Ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διαχειρίστηκαν με ασφάλεια και επαγγελματισμό έναν ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κυκλοφορίας, υπό πιεστικές συνθήκες και σε ένα περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής πολυπλοκότητας.

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Η Ένωση, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ υποστηρίζει ότι είναι απαράδεκτο οι συνέπειες λαθών και παραλείψεων της διοίκησης της ΥΠΑ να μεταφέρονται στους ελεγκτές που βρίσκονται σε υπηρεσία και καλούνται να διαχειριστούν την πίεση που δημιουργείται στο σύστημα αερομεταφορών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2025 πως ο σχεδιασμός που είχε επιλεγεί θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην καθήλωση του αεροσκάφους της ΥΠΑ, χωρίς ωστόσο να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Η ΕΕΕΚΕ καλεί τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Γιατί το αεροσκάφος της ΥΠΑ είναι καθηλωμένο; Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη ανταλλακτικών;

Γιατί δεν προγραμματίστηκε νωρίτερα ο περιοδικός έλεγχος των ραδιοβοηθημάτων που εξυπηρετούν την ενόργανη προσγείωση στον ΔΑΑ;

Αφού τελικά χρειάστηκε να γίνει ο έλεγχος εντός της καλοκαιρινής περιόδου γιατί δεν επελέγησαν ώρες χαμηλής κυκλοφορίας για την πραγματοποίησή του, όπως γίνεται σε μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού, όπου ο έλεγχος γίνεται ακόμα και τις νυχτερινές ώρες;».

Τέλος, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας ζητά από τον διοικητή της ΥΠΑ να επανεξετάσει συνολικά το πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης του εξοπλισμού αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, ώστε να μη διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία σε περιόδους αυξημένης κίνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενέργειες που είναι από τη φύση τους αναμενόμενες και μπορούν να προγραμματιστούν.