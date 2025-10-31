Έλενα Ακρίτα για 40χρονη στο Κορωπί: «Η αγάπη στον δυνάστη είναι το άλλο πρόσωπο της πατριαρχίας»

Η Έλενα Ακρίτα σχολίασε σχετικά με τη δήλωση της 40χρονης γυναίκας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της στο Κορωπί, πως η «υποταγή είναι απότοκο της πατριαρχίας».

Η τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζει πως «είναι η τραγική αντανάκλαση μιας κοινωνίας που μαθαίνει τις γυναίκες να υπομένουν, να δικαιολογούν, να σωπαίνουν.»

Αναλυτικά η δήλωση της Έλενας Ακρίτα:

«Η 40χρονη γυναίκα από το Κορωπί, που μετά τον άγριο ξυλοδαρμό δήλωσε ότι «έχει σχέση αγάπης» με τον κακοποιητή της, δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Είναι η τραγική αντανάκλαση μιας κοινωνίας που μαθαίνει τις γυναίκες να υπομένουν, να δικαιολογούν, να σωπαίνουν.

Η υποταγή εδώ αυτή είναι το απότοκο μιας πατριαρχίας που εκπαιδεύει τα θύματα να αντιμετωπίζουν ως κανονικότητα την βία, την κακοποίηση ακόμα και τον θάνατο. Από μικρές, οι γυναίκες μαθαίνουν ότι η «αγάπη» σημαίνει θυσία, ανοχή, συγχώρεση — ακόμη κι όταν πληγώνει.

Ο φόβος, η κοινωνική ντροπή, η οικονομική εξάρτηση, αλλά και η εσωτερικευμένη πεποίθηση πως «ο άνδρας έχει τον έλεγχο», τις κρατούν δέσμιες του βασανιστή τους.

Η δήλωσή της 40χρονης δεν εκφράζει συναίσθημα· εκφράζει υποταγή στην ισόβια αιχμαλωσία.

Όμως η αγάπη στον δυνάστη δεν είναι υποταγή: είναι το άλλο πρόσωπο της πατριαρχίας.»