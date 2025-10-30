Κορωπί: «Τον αγαπώ, είμαστε μια κανονική οικογένεια» λέει η 40χρονη παρά το φουσκωμένο μάτι

Η εικόνα της 40χρονης από το Κορωπί, που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της και κατέληξε στο νοσοκομείο, προκαλεί σοκ, παρά το γεγονός ότι εκείνη συνεχίζει να τον υπερασπίζεται.

Δηλώνει πως η σχέση τους βασίζεται στην αγάπη, ειδικά καθώς έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, και υποστηρίζει ότι οι ξυλοδαρμοί είναι σπάνιοι, αποδίδοντας τις σοβαρές οικογενειακές εντάσεις σε υπερβολές.

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μαζί. Δεν έχουμε μια τέλεια σχέση, αλλά υπάρχει αγάπη όταν είμαστε μαζί. Μιλάμε κάθε βράδυ, εκείνος μιλάει με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, και η ώρα του δείπνου είναι πάντα χαρούμενη, ακόμη κι όταν είναι μακριά», ανέφερε στο MEGA.

Η ίδια περιέγραψε ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της απουσίας του συντρόφου της που εργαζόταν στο εξωτερικό, βρέθηκε μόνη με το μωρό και αντιμετώπισε ψυχολογικές δυσκολίες. Παρά τις διαφωνίες και τα προβλήματα, διαβεβαίωσε ότι οι ξυλοδαρμοί δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, σημειώνοντας πως όταν διαφωνούν συνήθως απομονώνονται και δεν συνομιλούν.

