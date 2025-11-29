Στο πλαίσιο ομιλίας που είχε στον δήμο Αμαρουσίου για τη σωματική βία η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε πως είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον δημοσιογράφων.

«Η βία στα social media είναι ένα φαινόμενο των καιρών, είναι μια νέα μορφή βίας. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είναι πολύ φρέσκια δεν έχει και το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσει να ρυθμιστεί. Σε αυτό δίνουμε πάρα πολύ έμφαση και Ευρωπαϊκά και φέτος η ευρωπαϊκή καμπάνια ήταν αφιερωμένη σε αυτή τη μορφή βίας.

Εγώ έχω δουλέψει πολύ και έχω αποκτήσει μια ψυχική ανθεκτικότητα και δεν αφήνω τα σχόλια αυτά να με επηρεάζουν. Παίρνω και μέτρα στις πλατφόρμες, έχω κλείσει τα σχόλια. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, αλλά γιατί δεν με ενδιαφέρει η τοξικότητα. Δεν θέλω να γίνεται το προφίλ μου πεδίο για ρητορική μίσους», ανέφερε αρχικά στους δημοσιογράφος η Ελεονώρα Μελέτη.

«Θα κινηθώ νομικά προς συναδέλφους για τον χαρακτηρισμό "τρανσφοβική"»

Η ίδια συνέχισε διευκρινίζοντας ότι δεν έχει διαβάσει την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, ωστόσο ενημέρωσε ότι θα κινηθεί νομικά για τον χαρακτηρισμό "τρανσφοβική" έπειτα από την πρόσφατη ανάρτησή της ότι «Τα φύλα είναι δύο» που ξεσήκωσε αντιδράσεις.

«Δεν έχω διαβάσει την ανάρτηση και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το σχόλιό της. Για τον χαρακτηρισμό “τρανσφοβική”, να ξέρετε, ότι εγώ θα κινηθώ για πρώτη φορά σε συναδέλφους νομικά».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί θεωρεί τον χαρακτηρισμό αυτό συκοφαντικό, επισημαίνοντας:

«Γιατί αν την έλεγα ως παρουσιάστρια μιας πρωινής εκπομπής, θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη να σχολιαστώ για κάτι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από αυτούς που δεν συμφωνούν.

Όταν όμως εγώ αυτή τη στιγμή κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που μου αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός».

«Εδώ έχουμε συκοφαντική δυσφήμηση»

Η Ελεονώρα Μελέτη ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία από το έργο της στο Ευρωκοινοβούλιο, τονίζοντας:

«Έχω υπογράψει περισσότερες από 108 τροπολογίες για τα τρανς άτομα και μια παράγραφο για την κατάργηση της τρανσφοβίας. Οπότε, εδώ έχουμε να κάνουμε συκοφαντική δυσφήμηση εσκεμμένη και με συγκεκριμένη πρόθεση. Λέει ψέματα ο τίτλος, είναι παραπλανητικός και λέει πράγματα που καταρρίπτονται από τη δημόσια θεσμική μου συμπεριφορά».