Ελευσίνα: 11χρονος έσπασε το χέρι του μετά από σπρώξιμο συμμαθητών του

Ένας 11χρονος μαθητής στην Ελευσίνα κατήγγειλε ότι έσπασε το χέρι του, όταν συμμαθητές του τον κυνήγησαν στο προαύλιο του σχολείου και τον έσπρωξαν.

Με κάταγμα στο αριστερό του χέρι, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ένας 11χρονος μαθητής από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, μετά από σπρώξιμο που υπέστη από συμμαθητές του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 11χρονου και της μητέρας του στις Αρχές, συμμαθητές του τον κυνήγησαν στο προαύλιο του σχολείου και τον έσπρωξαν, γεγονός που οδήγησε στο να πέσει και να σπάσει το χέρι του.

Προκειμένου να εντοπιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Ελευσίνας.

