Ελευσίνα: 11χρονος έσπασε το χέρι του μετά από σπρώξιμο συμμαθητών του

Με κάταγμα στο αριστερό του χέρι, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ένας 11χρονος μαθητής από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, μετά από σπρώξιμο που υπέστη από συμμαθητές του.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 11χρονου και της μητέρας του στις Αρχές, συμμαθητές του τον κυνήγησαν στο προαύλιο του σχολείου και τον έσπρωξαν, γεγονός που οδήγησε στο να πέσει και να σπάσει το χέρι του.
Προκειμένου να εντοπιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Ελευσίνας.
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.