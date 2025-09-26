Ελευσίνα: Αποκαλύφθηκε λαθρεμπόριο εκατομμυρίων από την ΑΑΔΕ

Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις λαθρεμπορίου των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι τελωνειακές αρχές, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα. Το κύκλωμα φέρεται να διοχέτευε στην εγχώρια αγορά εμπορεύματα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία άνω των 1,6 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου με ακτίνες Χ εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα σε κοντέινερ κινεζικής προέλευσης. Οι τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν την ΕΛΥΤ Αττικής, η οποία οργάνωσε αιφνιδιαστική επέμβαση στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.

Στην αποθήκη εντοπίστηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με ενδύματα ευτελούς αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για να παραπλανήσουν τις αρχές. Το πραγματικό φορτίο – ενδύματα και υποδήματα – είχε ήδη διοχετευθεί στην αγορά, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερις συνεργοί. Η δικογραφία αφορά παραβάσεις του τελωνειακού και φορολογικού κώδικα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, καθώς το λαθρεμπόριο στερεί πολύτιμους πόρους από το κράτος και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά.